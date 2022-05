La Foire de printemps sourit à St-Imier

Une foire de printemps colorée et plus conviviale. C’est le concept sur lequel les autorités de St-Imier ont planché. Pas moins de 50 forains ont envahi les rues de la cité imérienne ce vendredi toute la journée. Des tables et des bancs ont été disposés en plusieurs endroits pour inviter la population à s’installer, prendre le temps, s’approprier la manifestation. St-Imier connaît déjà les marchés hebdomadaires, mais la foire à une saveur particulière comme l'explique Anne Claude, de la boulangerie Au pain d’antan aux Emibois :