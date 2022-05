Le Département des affaires sociales de Bienne est au point

« Les conclusions sont bonnes », se réjouit le conseiller municipal et directeur de l’action sociale et de la sécurité de la Ville de Bienne Beat Feurer. Le Département des affaires sociales a fait évaluer sa nouvelle organisation par une entreprise de révision externe et a présenté ses conclusions ce vendredi. L’analyse du groupe KPMG est positive. Le Département obtient même un meilleur résultat que quinze autres services sociaux de Suisse dans des domaines comme l’organisation, le personnel ou la gestion, précise la Direction dans un communiqué. Le service met l’accent sur la gestion des cas et organise « très efficacement » les processus d’admission, relève le rapport.







Le département maintient son cap



Les résultats positifs d’un rapport de la Ville se confirment ainsi deux ans plus tard. Depuis que la réorganisation a commencé à déployer ses effets en 2017, le nombre de personnes percevant l'aide sociale a reculé d'un millier environ. Cette évolution a permis de décharger le canton et les communes de plus de 10 millions de francs par année.

Face à ces résultats, le Département des affaires sociales « maintient donc son cap et est sur la bonne voie ». /comm-gtr-ATS