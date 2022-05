Des livres en chair et en os

C’est un concept original : la Bibliothèque vivante. Samedi soir à Bienne, le Service Civil International Suisse a mis sur pied l’un de ces rendez-vous où l’on vient ouvrir non pas un livre mais une personne. Ils étaient une dizaine d’ouvrages en chair et en os à venir raconter une facette de leur vie, leur projet, leur métier ou leur engagement. Un espace de discussion, de découverte et d’échange qui permet de dépasser les préjugés selon l'organisateur de la soirée Haykel Boutabba :