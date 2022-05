Mini-satellite biennois primé

C’est un concours organisé par le HES-SO et connu sous le nom de SwissCanSat. Son objectif : permettre à des jeunes étudiants de 15 à 17 ans de se glisser dans la peau d’ingénieurs en aéronautique en concevant un satellite de la taille d’une canette de soda. Les différents modules ont été envoyés dans les airs ce mois d’avril par un ballon de MeteoSuisse. Et surprise, c’est une des deux équipes du gymnase français de Bienne qui a remporté le concours, selon une annonce faite dimanche. Le mini-satellite biennois devait effectuer plusieurs mesures de base, la pression par exemple. Les six étudiants se sont démarqués pour l’épreuve libre en embarquant un instrument capable de mesurer la vie comme l'explique le gymnasien Antoine Willemin, de Prêles :