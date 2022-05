La première tranche d’impôt 2022 sous forme de facture QR arrive

La première tranche des impôts 2022 est en train d’arriver dans les boîtes aux lettres des Bernois. Plus de 560'000 factures sont en train d’être envoyées. L’Intendance des impôts du canton de Berne l’a indiqué ce lundi dans un communiqué. Cette première tranche des impôts cantonaux et communaux totalise un montant de plus de 2 milliards de francs. Elle devra être réglée d’ici le 19 juin 2022. A noter que c’est la première fois que les factures seront munies d’un code QR. /comm-sbo