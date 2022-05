Un agent pastoral du Jura accusé d’actes d’ordre sexuel avec un enfant

Un agent pastoral du canton du Jura se trouve sous enquête. L’homme est accusé d’avoir commis des actes d’ordre sexuel avec un enfant, et éventuellement de contrainte sexuelle. Les faits se sont produits il y a plus de dix ans.

La Collectivité ecclésiastique cantonale catholique romaine du canton du Jura – qui communique ce lundi – a été informée de la situation par le Ministère public. La justice a ouvert une procédure pénale. Le Conseil de la CEC a lui ouvert une enquête administrative. L’agent incriminé est suspendu durant la procédure. Il ne peut plus avoir d’engagement bénévoles avec des mineurs et ne peut plus représenter l’Église dans d’autres institutions. Quant à l’évêque de Bâle, il a ouvert une enquête canonique préalable.

L’affaire ne s’arrête pas là. En effet, l’agent pastoral mis en accusation assumait également un mandat d’enseignement de deux périodes hebdomadaires dans un établissement de formation postobligatoire du canton. Il a été relevé de ses fonctions par l’Etat jurassien, qui précise dans son communiqué que les faits poursuivis ne concernent pas le cadre scolaire. /comm-rch