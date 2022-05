Le parc du Jeanbrenin reçoit l’approbation du canton de Berne

Le canton de Berne donne son accord à la construction du parc éolien de Jeanbrenin. Les Conseils municipaux de Courtelary, Cortébert et Corgémont en collaboration avec BKW avaient remis le 2 décembre dernier le dossier complet pour l'adaptation de leurs plans de zone concernant ce projet. L'autorité cantonale compétente en matière d'aménagement du territoire (OACOT) a ainsi approuvé la création de ce parc et rejeté toutes les oppositions.

Les trois exécutifs saluent cette décision favorable au développement des énergies renouvelables. Dans un communiqué publié mardi, elles rappellent que la fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage (SL-FP) soutient ce projet et qu'aucune autre association dans ce domaine ne s’y est opposée car il respecte le site, l'environnement et la biodiversité.

Selon l'issue de la procédure de recours, le début des préparatifs de construction des 3 éoliennes sera possible au plus tôt en automne 2022. /comm-ami