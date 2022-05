L’image comme moyen de guérison

A partir de vendredi et jusqu'au 29 mai, le public pourra découvrir 20 expositions et performances disséminées dans onze lieux de la ville bilingue comme les musées, les galeries et les places en plein air. Les artistes viennent de onze pays, de la Suisse aux Etats-Unis en passant par la France, la Belgique ou la Roumanie.





Soigner des blessures

La plupart des travaux dévoilent des blessures. Des expositions s'interrogent sur des histoires familiales, les répercussions du Covid à Moscou, la guerre au Libéria de 1989 à 2003, les liens et les tensions entre la nature et l'individu, la confrontation avec la mort et la maladie ou les identités multiples nées de l'exil.

A l’air des réseaux sociaux, les jeunes sont constamment confrontés à leur apparence et à celle des autres. Ce qui peut créer des complexes. L’artiste visuelle et photographe belge Katherine Longly a proposé à des étudiants du gymnase français de Bienne d’aborder ces problématiques.