La Biennale de visarte.jura se démultiplie

Une édition particulière pour la Biennale de visarte.jura. L’exposition se déroulera en deux temps à l’Espace Condor, à Courfaivre. Le premier rendez-vous est fixé de ce samedi au 22 mai et le second du 20 août au 4 septembre. La décision de proposer deux expositions au lieu d’une seule a été prise pour des questions de place à disposition. La 19e édition de la biennale se tiendra sous le thème « Aux Arts ! », du nom de l’association qui veut pérenniser les activités culturelles dans l’ancienne usine. L’exposition réunit 50 artistes du Jura, du Jura bernois et de Bienne. Le président de visarte.jura, François Lachat, ne cache pas ses sentiments sur la cuvée 2022 de la biennale, la deuxième dans l’ancienne usine Condor :