La piscine de Moutier en mode estival

L'équipe et le site sont prêts pour accueillir les baigneurs. Il ne reste plus qu'à mettre d'accord la météo. De gauche à droite : Romain Crevoisier (responsable de la piscine), Marco Fernandez (chef du service des bâtiments), Olivier Bueche (garde-bain), Yan Blanchard (garde-bain), Valentin Zuber (conseiller municipal) et Kasia Vogt (garde-bain).