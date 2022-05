Cinevital récompensée pour son bilinguisme

Cinevital est saluée pour ses efforts en matière de bilinguisme. L’entreprise de cinéma biennoise a reçu vendredi le « Prix Effort Bilinguisme Économie » dans le cadre de la foire populaire BEA, à Berne. Cette distinction était décernée pour la première fois par le Forum du bilinguisme et la Banque cantonale bernoise. La propriétaire et directrice générale de Cinevital, Edna Epelbaum, a reçu la distinction des mains de Marcel Oertle, membre de la direction de la BCBE, et du chef de l’Office de l’économie et de la promotion économique du canton de Berne, Sebastian Friess. Edna Epelbaum « attache une grande importance à proposer une offre aussi variée qu’équilibrée en termes de films et de versions linguistiques », souligne le communiqué de presse diffusé vendredi. /comm-alr