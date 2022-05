Concert nocturne de cloches à Courroux

Le clocher de Courroux était étrangement silencieux vendredi matin. Rien à voir avec le tintamarre de la nuit : entre minuit et une heure du matin, une litanie de sols majeurs a résonné jusqu’à Delémont, « à cause du vent », si l'on en croit certains commentaires sur Facebook. D'abord, les cloches ont sonné pendant vingt minutes, puis se sont tues... avant de reprendre de plus belle peu après une heure. De quoi faire réagir de nombreux internautes, dérangés en plein sommeil. Parmi les spéculations partagées sur les réseaux sociaux, certaines désignaient « des petits malins qui ont eu accès au clocher » ou « le système qui bug »… D'autres internautes ont invoqué des forces qui nous dépassent : il y aurait des fantômes qui hantent l’église !





La foudre aurait détraqué le système

Pour percer le mystère (et surtout pour faire taire les cloches une bonne fois pour toutes), le sacristain, Gilles Berdat, est allé sur les lieux du « crime » à une heure du matin. Il a débranché les sûretés, pour être certain de pouvoir dormir jusqu’au lever du jour. Vendredi matin, Gilles Berdat est retourné sur place, et a admis ne pas avoir d’explication rationnelle au phénomène de la nuit. Il pense toutefois que la foudre a endommagé le système électrique qui déclenche les cloches au quotidien... « Mais l’orage a eu lieu il y a plusieurs jours, c’est bizarre que ça ne dysfonctionne que maintenant ! », a relevé le sacristain, en plaisantant : « Peut-être que Moscou a attaqué notre système informatique ! » (ndlr : les cloches de l'église de Courroux peuvent être programmées à distance, via une application dédiée). Gilles Berdat a tenté de rebrancher les cloches vers 10 heures, mais elles se sont alors remises à sonner... sans qu’on les ait sonnées, justement… Le sacristain les a donc une nouvelle fois débranchées, pour plus de quiétude. Il doit encore vérifier les contacteurs et risque fort de faire appel à un électricien, pour résoudre ce problème bruyant. /cto