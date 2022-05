Une nouvelle décennie qui s’annonce active pour le Parc Chasseral

Le Parc Chasseral ne manque pas de projets et de défis. L’institution régionale s’est vue reconduire l’an dernier son label par la Confédération, ce qui lui permet de repartir pour une décennie d’activités. L’association du parc régional a tenu jeudi soir son assemblée générale à Evilard. L’occasion de tirer un bilan sur les activités de l’année passée, mais aussi de regarder vers l’avenir. Le développement durable reste une priorité majeure selon le directeur du Parc Chasseral, Fabien Vogelsperger. De nombreux projets sont prévus au niveau de la biodiversité et du paysage. Le responsable donne l’exemple du prix pour les paysages d’allées au Val-de-Ruz qui sera remis la semaine prochaine. À Tramelan, le Parc Chasseral développe un projet autour des traverses, des cheminements piétonniers informels et perpendiculaires aux axes routiers. « Cela permet d’aborder la question de la mobilité piétonne au sein du village, mais aussi de la biodiversité dans le milieu bâti », explique Fabien Vogelsperger.





Développer les produits du terroir

Le Parc Chasseral entend également renforcer la promotion et la mise en valeur des produits du terroir. « C’est important de relocaliser ce qui peut l’être. Au niveau de la production alimentaire, il y a beaucoup de choses que l’on peut manger et qui proviennent directement de l’agriculture de la région », souligne le responsable. Un programme de l’institution a notamment pour objectif de diversifier la production agricole et la transformation des différents produits. Fabien Vogelsperger explique qu’un projet entend, par exemple, aider à moderniser le fonctionnement d’un moulin.