Un conte musical met en scène la Combe-Grède

Un conte musical inspiré de l’atmosphère particulière qui règne dans la Combe-Grède. C’est la création proposée par l’auteure Nicole Marquis et le compositeur Vincent Pellet. Ils se sont associés pour mettre en mots et en musique l’œuvre intitulée « Chasseral ». Elle est racontée par deux narrateurs accompagnés par un orchestre.

Tout a commencé par une randonnée en quête d’inspiration : « [Mon mari Christian et moi] y avons passé énormément de temps et nous nous sommes arrêtés à des endroits auxquels on ne s’arrêtait jamais », raconte Nicole Marquis. Le couple avait dans l’idée d’intégrer des êtres de la nature de leur histoire.