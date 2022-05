Des moutons pour protéger la biodiversité

Des moutons pour limiter l’expansion des forêts et pour protéger la biodiversité. Le Parc Chasseral veut remettre cette pratique au goût du jour, à commencer par La Heutte où un troupeau de huit individus a été introduit vendredi dans une clairière. Ces moutons de la race Jaglu raffolent des ronces notamment. Ils aideront à lutter contre la pression de l’embroussaillement. Ce qui permettra à certains insectes, reptiles et herbages qu’on ne retrouve pas en forêt de proliférer. « Si on ne fait rien, la forêt reprendra ses droits sur ces espaces ouverts en quelques années », alerte Romain Fürst, responsable du projet biodiversité au Parc Chasseral. « Les moutons sont la méthode la plus douce possible pour éviter cet embroussaillement ».

La méthode est à première vue concluante mais elle refroidit les exploitants car elle n’est pas rentable. « Le Parc Chasseral se bat pour que la rémunération des bergers soit correcte et pour qu’ils puissent être payés pour la mise en place de barrières ».

Avant la mise en pâture, il a évidemment fallu préparer le terrain. Un travail réalisé par le berger Eric Steiner : « On a installé environ 650 mètres de clôtures, on a essayé de se méfier des grand prédateurs ».