Hervé Gulloti quitte la vice-présidence du PS bernois. Démission aussi de sa collègue Tanja Bauer. Tous deux avaient déjà pris leur décision avant les élections au Grand Conseil. Le président du législatif bernois et chancelier tramelot veut se concentrer davantage sur la région, a-t-il confié au Quotidien Jurassien.

Dans un communiqué diffusé vendredi, le parti socialiste a pris acte de ces annonces avec « grand regret » et remercié les deux députés pour leur engagement. « Ce fut pour moi un grand honneur de m'engager pour le PS du canton de Berne et en particulier pour ses membres francophones. Berne doit rester fidèle à sa fonction de canton pont entre la Suisse alémanique et la Suisse romande », a déclaré Hervé Gulloti dans la communication officielle. /comm-ddc