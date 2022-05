Le Chant du Gros complet le samedi

La billetterie pour la 30e édition du Chant du Gros tourne bien et la soirée du samedi affiche déjà complet ! « Il reste encore des abonnements sur 3 ou 4 jours pour ceux qui veulent être présents le samedi, et on garde toujours environ 200 places à la vente sur place le jour même. Mais oui, actuellement il n’y a plus de billets pour le samedi. Mais il en reste pour les trois autres soirées du mercredi, jeudi et vendredi », s’empresse de préciser le patron du festival de musique du Noirmont Gilles Pierre. La diversité des styles musicaux proposée le samedi et les têtes d’affiche telles que Calogero, Kimberose ou encore Sinsémilia ont donc fait mouche auprès du public, sept semaines seulement après l’ouverture de la billetterie. « Cela fait effectivement partie des meilleures ventes sur une soirée, mais ce n’est pas forcément un record de rapidité. Les places pour Deep Purple et Manu Chao s’étaient aussi vendues très vite », se souvient Gilles Pierre. /jpi