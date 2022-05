Macolin : retard pour le nouveau bâtiment des sportifs d'élite de l'armée

La construction d'un nouveau bâtiment pour les sportifs d'élite de l'armée à Macolin prend du retard pour des raisons administratives. Le début des travaux ne pourra pas commencer comme prévu à la mi-2022 pour une mise en service entre fin 2024 et début 2025. Le retard ne peut pas encore être concrètement évalué.

L'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) explique lundi dans un communiqué avoir déposé une demande de permis de construire pour un bâtiment supplémentaire d'hébergement et de formation auprès de la commune d'Evilard, qui a transmis la demande à la Préfecture de Bienne. Or celle-ci a estimé qu'elle n'était pas compétente et a refusé d'entrer en matière, car il s'agit d'une construction militaire.

L'OFCL a décidé de ne pas faire recours contre cette décision. Le dossier revient donc au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS). La procédure d'approbation des plans de constructions militaires s'appliquera. Les conséquences de ce changement sont surtout formelles.

Le nouveau bâtiment, qui sera aussi utilisé à des fins civiles, comprendra 140 lits, des salles de cours et des postes de travail. Il doit répondre à l'extension progressive du nombre de recrues annuelles, de 70 à 140, dans le programme de sport d'élite de l'armée et à l'augmentation du nombre de jours de cours de répétition qui en découle.





Opposition d'habitants

Ce projet ne fait pas l'unanimité dans la commune d'Evilard/Macolin. Une partie de la population s'oppose au volume du bâtiment qui aura une hauteur de 23,8 mètres. Une pétition en ligne intitulée « Non à la tour à Macolin » avait réuni lundi 635 signatures.

Les opposants expliquent sur leur site que cette construction ne s'intègre pas dans le paysage de Macolin. La colline où doit voir le jour ce bâtiment serait selon eux « irrémédiablement » détruite. Ils demandent qu'aucune construction ne soit réalisée à cet endroit, visible de très loin.

Le Conseil national avait approuvé en septembre dernier une contribution de 27 millions de francs pour ce projet. /ATS-gtr