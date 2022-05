La magie d’Oz s’empare de Malleray

L’école secondaire de Malleray voyage au pays du magicien d’Oz. Les élèves présentent leur version de cette histoire, jeudi et vendredi à 20h, à la salle communale. Le Magicien d'Oz est à la base un roman pour enfants écrit par Lyman Frank Baum et publié aux États-Unis en 1900. Il a connu une adaptation cinématographique très connue en 1939 et raconte les aventures de la jeune Dorothée emportée par une tornade du Kansas au pays merveilleux d’Oz. Léandre Berret a assisté à une répétition mardi après-midi :