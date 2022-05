La pandémie n’a pas freiné la croissance du Centre hospitalier Bienne

Le Centre hospitalier Bienne sort de la pandémie grandi. Le CHB a présenté mardi son exercice 2021. L’établissement indique avoir traité 90'531 patients, un chiffre jamais atteint, précise le communiqué. C’est une progression de plus de 14% qui a permis au centre hospitalier de renforcer sensiblement sa position sur le marché. L’institution ajoute que « malgré son engagement dans la gestion de la pandémie, le centre hospitalier de la région Berne Nord est parvenu à développer de nouvelles offres et à gagner des parts de marché ». La pénurie de personnel n’a pas non plus freiné cette évolution positive.







Résultat financier équilibré



Le CHB estime que le résultat financier est presque équilibré : « Même en prenant en compte de premiers et considérables amortissements pour le site de Beaumont, liés au projet de construction du nouvel hôpital à Brügg, il résulte une perte modérée de 100’000 francs (contre 7,7 millions de perte en 2020) ». Le total du bilan s’élevait au 31 décembre à 279 millions de francs contre 268 millions de francs l’année précédente. Pour le centre hospitalier de la région Berne Nord « le travail d’investissement et d’extension entrepris en 2018 commence à porter ses fruits ».





La pandémie passée par là



Le CHB relève l’engagement et la résilience de ses quelques 1'900 collaborateurs pendant la pandémie. L’établissement a pris en charge une grande partie des patients de la région sévèrement atteints par le Covid-19. /comm-lbe