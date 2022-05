Une nouvelle directrice pour le CEJARE

Christelle Donius a été nommée à la direction du Centre jurassien d’archives et de recherches économiques (CEJARE). La domiciliaire de Cornaux succède ainsi à Joël Jornod qui a quitté son poste à la fin du mois d’avril. Christelle Donius entrera en fonction dès le mois de juin. Elle est spécialiste des sciences de l’information et de la gestion des données. Formée à l’Université de Paris et à la Haute école de gestion de Genève, elle est ensuite passée aux Archives de l’État de Neuchâtel au service de la coordination du réseau des bibliothèques vaudoises. /lge