Collecte de livres pour les enfants réfugiés d'Ukraine

Sous le slogan « Les enfants réfugiés doivent lire, jouer et continuer à être des enfants », l'association Autillus, créatrice de livres pour la jeunesse en Suisse, collecte des livres d'images pour les enfants ukrainiens réfugiés en Suisse. Elle lance un appel aux auteurs, illustrateurs et éditeurs.

L'association suisse des auteurs et des illustrateurs de littérature pour la jeunesse, basée à Bienne, attend des livres d'images sans texte ou avec peu de texte pour les enfants qui ont déjà été scolarisés, en français et en allemand, peut-on lire dans un communiqué mercredi matin. Il doit s'agir de livres qui permettent aux enfants réfugiés de vivre le quotidien un peu plus sereinement.

Les livres doivent être adressés à Autillus, qui les redistribuera aux organisations compétentes. /ATS-gtr