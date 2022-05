Dans les dossiers : cent jours à la mairie de Plateau de Diesse

Catherine Favre Alves est maire de Plateau de Diesse depuis le 1er janvier. Elle n’est toutefois pas une novice en politique, elle qui a dirigé l’ancienne commune de Prêles et qui a effectué un demi-mandat au Conseil communal de la commune fusionnée. Cela fait désormais un peu plus de cent jours qu’elle occupe son nouveau poste. L’occasion, à l’image de ses homologues de Nathalie Schranz (Court), Mary-Claude Bayard (Nods) et Florence Affolter (Sorvilier), de tirer un premier bilan de son mandat dans La Matinale. Elle commence par nous dire comment elle se sent dans ce nouveau rôle :