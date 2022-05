Hausse des prix de l’immobilier dans le canton de Berne

Le territoire bernois est très hétérogène en termes de démographie, d’attrait touristique et d’économie. Le taux varie entre 3 et 6% selon les régions. « Les grands centres que sont Berne, Bienne et Thoune ont enregistré une croissance vigoureuse des prix des logements en propriété au cours des douze derniers mois, située entre 3% et 6% », peut-on lire dans le communiqué. À l’instar du Haut-Simmental et de Saanen, le Jura bernois affiche une croissance de 6,4%. Les prix restent néanmoins bas dans la région francophone, estime Jude Schindelholz :