L’École des arts appliqués de La Chaux-de-Fonds célèbre ses 150 ans

Pour célébrer dignement son 150ème anniversaire, l’EAA organise divers événements vendredi et samedi aux Anciens abattoirs de La Chaux-de-Fonds. Les élèves invitent le public à découvrir leur travail via des expositions, des animations visuelles, ainsi qu’un défilé de mode et d’objets. Un podium de trente mètres de long a été installé pour l’occasion.