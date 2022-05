André Duvillard prend sa retraite après avoir passé plus de 20 ans dans le domaine de la sécurité. Il est entré à la Police neuchâteloise en 1997 et en a pris le commandement entre 2005 et 2012. Dans ce cadre, il a participé à la fusion des polices. Il a ensuite été engagé à Berne en tant que délégué au réseau national de sécurité de la Confédération et des cantons. André Duvillard quittera ses fonctions le 31 juillet. Il était l’invité de La Matinale de RTN mercredi :