La jeunesse de la région au cœur d’un Forum

L’animation jeunesse dans le Jura bernois et le Jura au cœur d’un Forum public. Il a lieu jeudi après-midi à Péry et est intitulé « Regards croisés : 20 ans d'animation jeunesse dans les vallées du Jura bernois et du Jura». Plusieurs intervenants prendront la parole notamment le chercheur de renom Yuri Tironi ( il a notamment élaboré les projets d’Espace-Jeunes à Delémont et Porrentruy ), la psychologue de Moutier Quendresa Lafiti ou la déléguée interjurassienne à la jeunesse Samantha Ramos. L’idée de cette manifestation est née à l’occasion des 20 ans du centre d’animation jeunesse de Péry-La Heutte et environs. L’objectif est notamment de rendre le milieu plus visible et de mettre en avant les méthodes qui permettent aux acteurs qui ont un lien avec les jeunes de se rencontrer. Ce Forum est dédié aux animateurs mais aussi aux enseignants, aux parents ou aux acteurs du monde politique. Présentation avec deux des organisatrices, Graciana Fornage et Marjorie Oppliger :