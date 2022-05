Une action « Contes » pour valoriser la richesse des différences

Durant tout l’après-midi, des activités gratuites seront proposées. Les enfants pourront écouter les histoires du conteur ivoirien Zoko Zoko et déguster des spécialistes sucrées du Liban, d’Erythrée, du Sri Lanka ou encore du Congo. Cette rencontre s’inscrit dans le projet Kululeko qui vise à sensibiliser les enfants et les jeunes aux discriminations et au racisme. Une projection du film Zootopie est également prévue.