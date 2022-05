Mobilisation toujours de rigueur dans le monde des soins

Les infirmières et les infirmiers sont à l’honneur en ce 12 mai. Une journée internationale leur est dédiée. Et cette année, c’est l’occasion pour eux de faire réentendre leur voix, alors que les Suisses ont adopté en fin d’année passée l’initiative pour des soins infirmiers forts. Mercredi soir, une table ronde a eu lieu à Delémont. Elle a réuni différents acteurs, dont le conseiller national socialiste jurassien Pierre-Alain Fridez et des syndicats. La secrétaire régionale d’Unia Transjurane Rébecca Lena y a participé. Elle a été contente d’entendre que les Chambres fédérales avancent sur ce dossier et que certaines mesures devraient prochainement se matérialiser, notamment en ce qui concerne la formation du personnel soignant. D’après elle, les mesures sont « urgentes », car il y a un ras-le-bol généralisé parmi les personnes actives dans les soins. Aujourd’hui encore, elles sont nombreuses à quitter la profession dans le Jura, selon Rébecca Lena qui a pu s’en rendre compte à plusieurs reprises dans le terrain. Vous pouvez retrouver son entretien complet ci-dessous. /mle