Moutier s’est transformée en capitale du polar

Le 1er Festival du roman policier de Moutier bat son plein. Il s’agit de la seule manifestation du genre en Suisse romande. Des sociétés locales comme la bibliothèque et la ludothèque prennent part au rendez-vous avec l’organisation d’événements, tandis que la ville s’est mise au diapason avec les vitrines des différents commerces qui sont décorées pour la circonstance. La manifestation prend racine dans de la passion d’un groupe d’amis pour ce genre littéraire. Une des organisatrices de ce Festival du roman policier, Micheline Huguelet est d’ailleurs libraire à Moutier et a pu constater que les polars font de plus en plus d’adeptes.