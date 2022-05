Parler de la maladie de Charcot sans tabou

Céline Mercier évoque la vie, la mort et la maladie sans tabou. Cette Jurassienne de 27 ans a publié son autobiographie, intitulée « Sur la pointe des pieds ». Elle y raconte son quotidien avec la maladie de Charcot, un trouble neurologique dont elle est atteinte depuis 4 ans... et qui a emporté sa maman et son grand-père il y a quelques années.

Selon l'habitante de Movelier, cette affection est trop peu connue. « Elle entraine une atrophie des muscles, une paralysie puis une tétraplégie. Et le dénouement, c’est la mort », explique Céline Mercier.