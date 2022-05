Davantage de place pour le foyer de jour à St-Imier

Le foyer de jour a intégré ses nouveaux locaux de St-Imier en début d’année. Les responsables ont préféré attendre la levée de toutes les mesures sanitaires avant de convier les médias à un tour du propriétaire. Il a eu lieu jeudi, en fin de matinée.

Depuis sa création, en 2009, le foyer est étroitement lié à l’établissement médico-social La Roseraie. Jusqu’au début de cette année, la structure occupait une pièce de 60 m2 à l’intérieur de l’EMS. Les hôtes tenaient l’essentiel de leurs activités dans cet espace.

La crise sanitaire a rebattu les cartes et permis au foyer d’intégrer de nouveaux locaux, en périphérie du home, avec une entrée indépendante. Il s’agit d’un appartement, plus spacieux (130 m2), qui offre toute une série de nouveautés, comme une cuisine avec véranda, une salle de sieste, une terrasse et un jardin. Responsable du foyer, Carine Jeannerat n’y voit que des avantages :