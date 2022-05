Le CJB délie les cordons de sa bourse

Le CJB a publié vendredi la liste des bénéficiaires de ses subventions pour le mois d’avril. L’enveloppe globale s’élève à un peu plus de 76'000 francs. On notera les 65'000 francs attribués à l’édition 2022 des Estivales musicales de Court et les 3'720 francs pour la 3e Coupe prévôtoise du Club des patineurs de Moutier. /comm-cwi