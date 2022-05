Dernier tour de piste pour le Rencar

Après dix ans d’activités et plusieurs milliers de personnes accompagnées, le camping-car du Rencar va officiellement rentrer au garage. L’espace de rencontre et d’accueil financé par l’Église catholique du Jura pastoral termine dimanche son engagement dans la région par un événement à Bassecourt. Les cafés et tresses seront offerts sur le parvis de l’église dès 10h. Un apéritif sera, par ailleurs, servi à l’issue de la messe dominicale au complexe paroissial. /comm-alr