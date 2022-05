Le projet de Maison de l’enfance soutenu à Reconvilier

Un petit oui pour la Maison de l’enfance à Reconvilier. Les habitants du village ont approuvé le projet devisé à plus de 7,2 millions de francs par 300, voix contre 267 et 10 abstentions. Une nouvelle construction va donc pouvoir voir le jour entre les écoles primaire et secondaire. La structure accueillera l’école enfantine, l’école à journée continue et la crèche. La réaction du conseiller municipal en charge des infrastructures publiques, Yves Röthlisberger.