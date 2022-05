Votations fédérales : les résultats dans la région

Les habitants de la région étaient appelés à se prononcer sur trois objets ce dimanche lors des votations fédérales : la « Lex Netflix », la « loi Frontex » et la loi sur la transplantation.



« Oui » à la loi Netflix

La population du Jura bernois a accepté la modification de la loi sur le cinéma à 63,4%. La participation a presque atteint les 30%. Le « oui » le plus fort provient de la commune de La Scheulte avec un total de 76% des voix. Les communes de Mont-Tramelan (74,1%) et de Courtelary (70,5%) ont également accepté la promotion du cinéma suisse. Le « non » le plus fort provient de la commune de Champoz avec 65,3%. Viennent ensuite les communes de Corcelles (64,2%) et de Seehof (60%).