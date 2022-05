Une année violente ressentie aussi par Juragai

Et puis, une conférence publique sur l’homosexualité dans le droit pénal suisse est donnée ce soir à 19h30 au musée jurassien d’art et d’histoire. Camille Montavon, juriste, chercheuse en droit pénal et doctorante de la Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel est invitée par Juragai à l’occasion de la journée contre l’homophobie. /lbe