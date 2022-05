Dans les dossiers : dangereuse, l’A5 ?

Ils dénoncent des conditions de plus en plus dangereuses pour les vélos et un bétonnage du paysage viticole. Une manifestation s’est tenue le week-end dernier le long de l’A5 entre Bienne et La Neuveville dans ce but. Une centaine de cyclistes ont défilé pour mettre en lumière les conditions actuelles du trafic. Un trafic qui, parfois, est perturbé par des accidents de la route sur ce tronçon en pleine réfection.

Porte-parole pour la filiale d'Estavayer-le-Lac à l'Office fédéral des routes, Olivier Floc'hic l'assure toutefois : les cyclistes n'ont pas été oubliés par l'OFROU au moment d'élaborer les plans pour ces travaux :