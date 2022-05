Dépistage du cancer du côlon

Dépister plus tôt pour traiter au plus vite. En plus d’être le deuxième type de cancer le plus fréquent chez les femmes, et le troisième chez les hommes, le cancer du côlon se développe en moyenne chez une personne sur 25 au cours de sa vie.

Afin de pallier au problème de la détection tardive, la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration (DSSI) a chargé la Ligue contre le cancer des deux Bâle de créer une offre de dépistage systématique. Deux méthodes sont utilisées pour repérer au plus tôt ce type de cancer : le test de recherche de sang obscure dans les selles et la coloscopie. Ces deux moyens doivent être respectivement renouvelés tous les deux et dix ans.

Si le dépistage a lieu dans le cadre du programme, il n’est pas soumis à la franchise et seule la quote-part de 10 % est facturée. Au cours des six prochaines années, des courriers seront envoyés de manière échelonnée aux personnes du groupe cible pour les inviter à participer au programme, explique de DSSI dans un communiqué diffusé ce jeudi.



Les programmes de dépistage précoce représentent une mesure de prévention efficace, car ils permettent de détecter les tumeurs bénignes avant même l’apparition de symptômes.

De plus amples informations sont disponibles sur le site du programme. /comm-elc