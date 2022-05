Elle sont trois, Biennoises, et veulent briser les tabous liés à la parentalité. Elles ont créé, pour ça, une plateforme. Hashtagviedeparents propose des échanges, des ateliers et des conseils aux nouveaux parents. La prochaine activité aura d’ailleurs lieu samedi. Cleoriana Cuadra en est la fondatrice. Elle a, dans sa démarche, rapidement été rejointe par Magda Talan et Carmen Lopes. Elle nous explique d’où lui est venue l’idée de proposer cette offre :