Carrefour de Mont-Crosin : contribution cantonale pour le futur giratoire

De l'aide financière pour une meilleure sécurité sur la route cantonale à l’ouest des Reussilles. Le Conseil-exécutif a autorisé une dépense de 10,3 millions de francs sur le crédit-cadre d’investissement routier 2018-2021 pour élargir et sécuriser un tronçon de quatre kilomètres de la route cantonale entre la frontière cantonale et l’entrée ouest des Reussilles. Selon le communiqué transmis jeudi, le trafic a fortement augmenté sur cet axe de liaison important entre la Franche-Comté, via La Chaux-de-Fonds, et la partie nord-est du Jura bernois. Le maintien de sa praticabilité et sa mise en conformité avec les standards est aujourd’hui nécessaire pour garantir des échanges sûrs entre les régions. L’amélioration de la sécurité du tronçon passe notamment par un élargissement de la chaussée, par la transformation en giratoire du carrefour de Mont-Crosin et par l’aménagement de deux passages inférieurs pour le bétail. La mise aux normes de quatre arrêts des transports publics pour les personnes à mobilité réduite est également intégrée au projet.





Participation cantonale au projet « Espace Biel/Bienne.Nidau »

Le Conseil-exécutif a également approuvé l’octroi d’une participation cantonale de 540’000 francs à l’organisation faîtière de projet « Espace Biel/Bienne.Nidau ». Cette somme sera allouée pour la période allant de 2022 à 2025. Pour rappel, Espace Biel/Bienne.Nidau a été instituée début 2021 dans le but de coordonner la suite des opérations après l’abandon du projet de contournement ouest de Bienne. Elle est composée de représentantes et de représentants du canton, des villes de Bienne et de Nidau, des communes de Brügg, de Port et d’Ipsach ainsi que de la région. /comm-lyg