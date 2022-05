Ukraine : le point sur l'accueil bernois

Le canton de Berne affirme continuer sans relâche à assurer l’hébergement et la prise en charge des personnes ayant dû fuir l’Ukraine suite à l'invasion militaire du pays par la Russie. Pour l'heure, 6'600 personnes sont déclarées dans le canton dont 467 dans le Jura bernois, ont indiqué vendredi les autorités. La majorité est hébergée chez des particuliers (4'676 personnes) et 1'220 personnes dans des structures collectives, selon les chiffres dévoilés par le conseiller d’Etat Pierre Alain Schnegg, directeur de la santé, des affaires sociales et de l’intégration. L’afflux en Suisse de personnes en quête de protection a un peu ralenti. Au début, le canton a accueilli près de 20% de personnes de plus que nécessaire selon la clé de répartition intercantonale. Un rééquilibrage est en cours. Pierre Alain Schnegg a salué vendredi la solidarité de la population. Il faudra encore se serrer les coudes selon lui, d'autant que le canton attend entre 20'000 et 30'000 réfugiés jusqu'à la fin de l'année :