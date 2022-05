Une démission à l'exécutif de Cormoret

Le Conseil municipal de Cormoret a pris acte de la démission de sa jeune membre Valérie Jenzer au 31 juillet. Dans un communiqué diffusé dans la Feuille d'avis du district de Courtelary, il remercie pour son travail et son engagement la responsable de l'organe de conduite, des sapeurs-pompiers, de la protection civile, du troisième âge, de l'économie et des transports. Valérie Jenzer avait été élue il y a 2 ans à l'exécutif. Elle justifie sa démission par sa volonté de se concentrer sur ses études. La procédure de remplacement sera lancée officiellement cet été, annonce le Conseil municipal. Les listes de candidatures devront parvenir à l'administration au plus tard le 19 août. /oza