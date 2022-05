Explosion d’un bancomat à Reconvilier

Un bancomat a été attaqué à Reconvilier. Les malfrats ont fait exploser le distributeur de billets du centre commercial de la Rue du Bruye vers 3h10 dans la nuit de vendredi à samedi. Selon les informations communiquées par la police cantonale bernoise samedi après-midi, personne n’était sur les lieux au moment de l’attaque. L’automate a été totalement détruit et les auteurs ont pris la fuite avec le butin dans une direction inconnue. Le montant du magot n’est pas encore connu. Le bâtiment a subi des dommages et samedi après-midi, plusieurs machines de chantiers ont dû être mobilisées pour les travaux qui « s’avèrent fastidieux et longs » selon le communiqué de la police. Pour cette raison, les magasins du centre resteront fermés toute la journée.

La police cantonale bernoise a convoqué divers spécialistes dans le cadre de l’intervention, notamment pour relever des traces et indices. Une enquête est ouverte sous la conduite du Ministère public du Jura bernois-Seeland et en collaboration avec la police fédérale.

Un appel à témoins est également lancé : les personnes ayant fait des observations suspectes – éventuellement aussi durant ces derniers jours – ou pouvant donner des informations sur les auteurs sont priées de s’annoncer à la police au 032 324 85 31. /lyg