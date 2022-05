Un féru de mathématiques à la tête de la SJE

Il aime les mathématiques, mais ce n'est pas un problème, pour diriger la Société jurassienne d'émulation (SJE) ! Paul Jolissaint, 63 ans, a été nommé président de la SJE samedi matin, lors de l'Assemblée générale de l'organisation, à Porrentruy. Il succède à Martin Choffat. Ce passionné de mathématiques et de physique a été professeur au Lycée cantonal, avant de devenir responsable académique de la HEP BEJUNE. En parallèle, il enseigne sa matière de prédilection à l'université de Neuchâtel. Marié, père de trois enfants, Paul Jolissaint est membre de la SJE depuis les années nonante et a participé à la création du cercle de maths et de physique au sein de l'organisation. S'il n'avait jamais vraiment pensé à devenir président de la SJE, il a été contacté en début d'année par le président sortant. Un heureux hasard, alors que Paul Jolissaint venait de prendre sa retraite de la HEP Bejune :