Le premier marché de printemps de Valbirse fait des heureux. Cet événement a été mis sur pied par la commission « Bien-vivre à Valbirse » et vient remplacer la foire. Une manifestation qui propose uniquement du local et de l’artisanal. RJB est allé à la rencontre des premiers visiteurs et des exposants samedi matin. Un sentiment régnait: le plaisir de voir à nouveau un événement local. /lyg