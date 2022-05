Voyager responsable de Val-de-Ruz à St-Imier

Un projet-pilote simple, pratique et écologique. Le Parc regional Chasseral a inauguré ce samedi une ligne de covoiturage entre l’est de Val-de-Ruz et St-Imier appelée « EcoPouce ». L’objectif, en collaboration avec les communes et différents partenaires, est de pallier au manque de transports publics. Une manière simple et écologique de se déplacer dans des zones qui ne sont pas desservies entre Villiers et St-Imier. Il suffit de s’inscrire sur le site EcoPouce et de télécharger l’application sur son smartphone. Ensuite, une fois arrivé sur l’un des six arrêts de la ligne, il faut scanner un code-QR et l’application veillera à mettre en relation un chauffeur avec un demandeur de voiture, comme l’explique la chargée de mission pour la mobilité au Parc regional Chasseral Magali Schmid :