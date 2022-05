Homme porté disparu retrouvé mort

Un homme porté disparu vendredi a été retrouvé mort samedi à Bienne. Selon le communiqué de la police cantonale bernoise, transmis ce dimanche, les forces de l’ordre ont été informées vers 19h qu’une personne inanimée se trouvait au bord de la Suze, près de la rue du Châtelet. Les forces de sauvetage déployées sur les lieux n’ont pu que constater son décès. Selon les premiers éléments, le défunt est un Bernois de 54 ans qui était porté disparu depuis vendredi. Il n’était pas rentré chez lui après sa journée de travail à Bienne. Malgré les larges mesures de recherche engagées durant la nuit de vendredi à samedi en périphérie de la cité seelandaise et dans le Jura bernois, y compris des chiens et un hélicoptère, la police n’avait pas pu retrouver l’homme. Ce sont des passants qui l’ont retrouvé samedi soir au bord de la Suze et les clarifications des forces de l’ordre ont permis de confirmer qu’il s’agissait de la même personne.

Les pompiers professionnels de Bienne ont été convoqués pour dégager le défunt. Une enquête a été ouverte sous la conduite du Ministère public régional du Jura bernois-Seeland afin de déterminer la cause et les circonstances du décès. La piste d’un accident ou d’une cause médicale est privilégiée. /comm-lyg