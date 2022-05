Petit succès pour la soirée jeux de Tramelan

Moins de monde qu’espéré mais un succès quand même. C’est ainsi que les organisateurs résument la soirée jeux de Tramelan. Cet événement, proposé par Agora et La Ludothèque, a vécu sa première édition samedi soir. Divers jeux d’adresse, de stratégie, de rapidité ou de concentration étaient à disposition du public. L’affluence a été en dessous des attentes, certainement à cause de la météo estivale selon Nathalie Mercier, l’une des instigatrices du projet. Malgré cela, elle relève que cette première soirée jeux était un beau succès et que les parties se sont enchainées durant plus de six heures. Une nouvelle édition sera remise sur pied en fin d’année. /lyg