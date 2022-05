Une nouvelle directrice jeune mais expérimentée

Curieuse, dynamique et passionnée : Christelle Donius va reprendre la direction du Centre jurassien d’archives et de recherches économiques progressivement dès le 1er juin. Âgée de 37 ans, elle est arrivée de région parisienne il y a une dizaine d’année et n’a plus voulu repartir. Elle n’a pas hésité à reprendre des études pour trouver du travail en Suisse. Rencontre avec Christelle Donius :